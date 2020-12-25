Шахтар визначився зі списком гравців, які боротимуться за звання найкращого у 2020-му.

Фанати "гірників" обиратимуть із 7 номінантів, які хоча б раз отримували нагороду найкращого гравця місяця, повідомляє сайт клубу.

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Лише один гравець Шахтаря може похвалитися званням найкращого у двох місяцях – Тете (жовтень, листопад). Всі інші вигравали лише по одному разу. Це Тайсон (березень), Марлос (червень), Соломон (липень), Мораєс (серпень), Корнієнко (вересень) і Трубін (грудень).

Додамо, що найкращим гравцем Шахтаря у 2019 році визнавали Андрія Пятова.

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