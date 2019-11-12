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Шахтар обрав найкращого гравця жовтня

19:47 320 Читать на русском
Шахтар обрав найкращого гравця жовтня
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтар

Вболівальники Шахтаря визначили найкращого гравця команди за підсумками жовтня.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко обраний найкращим гравцем команди у жовтні, повідомляє Instagram "гірників".

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Цікаво, що на другому місці опинився воротар Андрій Пятов, на третьому – півзахисник Тайсон. До п'ятірки також потрапили захисники Ісмаїлі і Микола Матвієнко.

До слова, Степаненко провів 18 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, відзначившись 1 асистом.

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Теги
Микола Матвієнко Микола Матвієнко Андрій Пятов Андрій Пятов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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