Півзахисник Шахтаря Марлос доводить, що ще має порох у порохівницях.

33-річний Марлос здобув звання найкращого футболіста Шахтаря у серпні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У цій номінації натуралізований українець обійшов голкіпера Анатолія Трубіна та оборонця Додо. Марлос провів у серпні 8 матчів, в яких відзначився голом, а також допоміг команді Де Дзербі пробитись у груповий етап Ліги чемпіонів. Нагадаємо, нещодавно півзахисник оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Чинний контракт Марлоса з Шахтарем розрахований до грудня 2021-го, і за чутками, "гірники" не продовжуватимуть співпрацю.

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