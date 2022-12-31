Донецький клуб визначився з найефектнішим пострілом "гірників" у році, що минає.

Шахтар підбив підсумки голосування вболівальників на найкращий гол команди у 2021 році, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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До фіналу потрапили точні удари півзахисника Алана Патріка (у ворота Динамо у Суперкубку) та молодого нападника Шахтаря U-19 Данила Гончарука (у ворота Шерифа у Юнацькій лізі УЄФА). Перемогу святкував досвідчений бразилець, який на 23 голоси випередив свого конкурента (478 голосів проти 455).

Цей гол у матчі за Суперкубок проти Динамо став останнім – Шахтар виграв 3:0 і здобув трофей.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"