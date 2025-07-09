Шахтар обрав чергового спаринг-партнера – відомі назва команди і дата матчу
Шахтар вирішив провести ще одну товариську гру після матчу кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса.
Прес-служба Шахтаря оголосила про проведення ще одного спарингу. Зустрічі відбудуться між матчами з Ільвесом в Лізі Європи.
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"Гірники" зіграють 11 липня зі словенським Бріньє, який представляє Другу лігу. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, пряма трансляція буде доступна в клубному додатку та на ютуб-каналі.
До слова, перша гра між Ільвесом та Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи відбудеться 10 липня. Матч-відповідь запланована на 17 липня.
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