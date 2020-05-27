Шахтар – Оболонь-Бровар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Оболонь-Бровар у товариському спарингу. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Оболонь-Бровар.

Шахтар легко здобув перемогу, відвантаживши у ворота суперника по два голи в кожному з таймів. Вдалий дебют організував Алан Патрік – спочатку сам відкрив рахунок більярдним ударом, а потім віддав зручну передачу Марлосу.

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Другий тайм не надто допоміг Оболонь-Бровар. Кияни рідко ступали на чужу половину поля, про гострі моменти взагалі не йшлося. Натомість Шахтар в економ-режимі добив опонента. Маркос Антоніо поцілив точно у дев'ятку, а підсумкові 4:0 оформив Тете.