Шахтар – Оболонь-Бровар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Україна — 15:14 18
-
Динамо впевнено перемогло Олімпік завдяки дублю Цітаішвілі у скороченому матчі
-
Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Гетеборг та Русенборг знімали скальпи з грандів, а пост-СРСР тероризував БарсуОвертайм — 14:50 211
-
Шахтар – Оболонь-Бровар: Патрік і Ко феєрять – знахідка Каштру, яскраві українці, новий розгром перед ДинамоУкраїна — 14:05 2696
-
Смалійчук купив Карпати у ДимінськогоУкраїна — 12:43 9374
-
Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперцільІспанія — 12:00 4294