– Не можу не запитати про Ракицького та його повернення до Шахтаря, яке багатьох обурило. Навіть у вас під постом у Фейсбуці, в якому ви повідомили про підписання Ярослава, достатньо негативних коментарів. Як ви до цього ставитесь?

– Ви знаєте, під усіма моїми постами є негативні коментарі, навіть коли я вітаю вболівальників із Новим роком. Після початку війни 24 лютого 2022 року він залишив Зеніт та приєднався до Шахтаря на товариських матчах, де ми збирали гроші на армію та для біженців. При цьому він мав достатньо пропозицій від турецьких та іспанських клубів. І навіть сьогодні йому пропонують зарплату значно більшу, але він залишається з нами. Ракицький – це людина з великим серцем.

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– Але ж претензія у суспільства в іншому, наскільки я розумію. Шахтар підписав Ракицького, який після 2014 року грав у Росії, при цьому ні клуб, ні сам Ярослав не комунікують цей крок. Начебто не треба порозумітися із уболівальниками.

– Обіцяю найближчим часом прокомунікувати. Щоб він вийшов і сказав усе, що думає щодо цієї ситуації. Тут питань не буде, організуємо.

– Ярослав готовий до цього?

– Так. Я вам чесно скажу, не до цього було. Трансферне вікно тільки зачинилося днями, ми займалися цими всіма питаннями – кого купувати, кого продавати, кого в оренду. Дуже багато питань було, – сказав Палкін в інтерв'ю Tribuna.

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