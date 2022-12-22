Донецький клуб з допомогою вболівальників планує підбити підсумок року, що минає.

Шахтар у два етапи обере найкращого гравця команди у 2022-му. На першому етапі будуть представлені усі гравці основного складу, які взяли участь бодай в одному офіційному матчі. Голосування триватиме до 25 грудня у Telegram.

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У другий тур пройдуть гравці, які наберуть найбільше голосів під час першого голосування. Серед них фанати і обиратимуть найкращого футболіста. Його ім'я стане відоме 30 грудня.

Нагадаємо, торік гравцем року був визнаний Михайло Мудрик. Ще раніше це звання здобували Анатолій Трубін (2020), Андрій Пятов (2019), Тайсон (2018), Марлос (2016, 2017), Алекс Тейшейра (2015) та Даріо Срна (2014).

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