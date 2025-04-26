Донеччани продовжують пошуки номінально домашньої арени для участі в наступному єврокубковому сезоні.

Наразі клуб веде переговори щодо можливості проводити матчі у Варшаві або Кракові, повідомляє журналіст Пйотр Слонка.

Динамо остаточно визначилось зі стадіоном, на якому гратиме в єврокубках – сторони вже підписали угоду про співпрацю

Варіант із Любліном відпав, оскільки стадіон уже зайняло Динамо.

Повідомляється, якщо Легія Варшава виграє Кубок Польщі та забезпечить собі участь у єврокубках, "гірники", найімовірніше, будуть змушений грати у Кракові.

До слова, наразі підопічні Маріно Пушіча посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 53 очки. Вже завтра, 26 квітня, відбудеться українське Класичне – початок зустрічі о 18:00.

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