Шахтар обирає "домашній" стадіон на наступний єврокубковий сезон – усе залежить від іншого клубу
Донеччани продовжують пошуки номінально домашньої арени для участі в наступному єврокубковому сезоні.
Наразі клуб веде переговори щодо можливості проводити матчі у Варшаві або Кракові, повідомляє журналіст Пйотр Слонка.
Динамо остаточно визначилось зі стадіоном, на якому гратиме в єврокубках – сторони вже підписали угоду про співпрацю
Варіант із Любліном відпав, оскільки стадіон уже зайняло Динамо.
Повідомляється, якщо Легія Варшава виграє Кубок Польщі та забезпечить собі участь у єврокубках, "гірники", найімовірніше, будуть змушений грати у Кракові.
До слова, наразі підопічні Маріно Пушіча посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 53 очки. Вже завтра, 26 квітня, відбудеться українське Класичне – початок зустрічі о 18:00.
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