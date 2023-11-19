Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін налаштований оптимістично перед вирішальнем матчем відбору Євро-2024 між збірними України та Італії.

Функціонер надихає підопічних Реброва нещодавнім подвигом "гірників", які в Лізі чемпіонів розібралися з Барселоною.

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"Це буде важка гра для України. Ми віримо у наших гравців, але найкраще для нашої збірної – це показувати хороший футбол. Попри все Шахтар обіграв Барселону в Лізі чемпіонів, тож Україна може перемогти Італію", – заявив Палкін в коментарі La Repubblica.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені, стартовий свисток о 21:45 за київським часом. Підопічних Реброва влаштовує тільки перемога.

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