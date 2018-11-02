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Шахтар обігнав Динамо і потрапив у топ-25 європейских клубів у YouTube

06:30 2 Читать на русском
Шахтар обігнав Динамо і потрапив у топ-25 європейских клубів у YouTube
Тайсон шокований таким досягненням / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар все збільшує свою популярність в Інтернеті.

Портал Deportes & Finanzas проаналізував активність інтернет-користувачів щодо європейських клубів в YouTube за жовтень.

У топ-25 за кількістю переглядів у YouTube потрапив донецький Шахтар. "Гірники" набрали 1 млн 10 тисяч 234 перегляди.

Барселона набрала рекордну кількість підписників у YouTube серед усіх спортивних клубів

Очолює рейтинг каталонська Барселона з неймовірним показником у більш ніж 20 млн переглядів за місяць.

Варто відзначити, що вперше з травня в топ-25 європейських клубів не потрапило київське Динамо.

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Тайсон Тайсон Барселона Барселона
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