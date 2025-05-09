Шахтар незабаром очолить турецький фахівець – екс-капітан "гірників" ознайомив тренера з новим клубом
Наставник Еюпспора Арда Туран може стати новим головним тренером Шахтаря.
38-річний фахівець незабаром буде призначений на посаду головного тренера донецького клубу, повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгюн.
Шахтар зробив офіційну пропозицію європейському клубу щодо тренера – президент підтвердив наміри "гірників"
Зазначається, що український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко підготував для Арди Турана доповідь на різноманітні теми про Шахтар, такі як методи тренувань команди, тактико-технічні знання та стосунки з гравцями.
Додамо, що Туран очолює Еюпспор з 2023 року. На чолі команди екс-гравець Барселони та Атлетіко став переможцем Першої ліги Туреччини. Наразі клуб зі Стамбулу посідає 6-те місце в елітному дивізіоні країни.
Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов до турецького клубу взимку, до цього він у 2010-2025 рр. виступав у складі "гірників". У поточному сезоні 35-річний гравець провів 6 матчів за Еюпспор, результативними діями не відзначався.
Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ