38-річний фахівець незабаром буде призначений на посаду головного тренера донецького клубу, повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгюн.

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Зазначається, що український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко підготував для Арди Турана доповідь на різноманітні теми про Шахтар, такі як методи тренувань команди, тактико-технічні знання та стосунки з гравцями.

Додамо, що Туран очолює Еюпспор з 2023 року. На чолі команди екс-гравець Барселони та Атлетіко став переможцем Першої ліги Туреччини. Наразі клуб зі Стамбулу посідає 6-те місце в елітному дивізіоні країни.

Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов до турецького клубу взимку, до цього він у 2010-2025 рр. виступав у складі "гірників". У поточному сезоні 35-річний гравець провів 6 матчів за Еюпспор, результативними діями не відзначався.

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