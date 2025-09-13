У суботу, 13 вересня, Металіст 1925 в рамках 5-го туру приймав Шахтар. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Металіст 1925 – Шахтар – 1:1

Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (пен.)

Шахтар, попри номінальну гру на виїзді, впевнено заволодів м'ячем на старті зустрічі проти Металіста 1925.

На 20-й хвилині Аліссон увійшов у штрафний майданчик і змусив Олександра Мартинюка панікувати. Гравець Металіста 1925 виконав невдалий підкат і збив бразильця. Арбітр без вагань призначив одинадцятиметровий удар. Пенальті успішно реалізував Артем Бондаренко – 1:0 на користь "гірників"!

Після пропущеного м'яча харків'яни почали огризатися, але, на щастя для донеччан, в першому таймі обійшлося без серйозних нагод біля воріт Різника. Щоправда, голкіпер Шахтаря одного разу "привіз" кутовий, надто довго тримаючи м'яч в руках.

Другий тайм продовжився під акомпанемент "гірників". В деяких ситуаціях було помітно, що гравці Шахтаря очима шукають Судакова, який вже грає за Бенфіку. Без Георгія та Кевіна донеччани не могли збільшити перевагу в рахунку.

Гостроти біля воріт Дмитра Різника ставало більше. Гаджиєв та Рашиця в поодиноких ситуаціях розривали фланги оборони Шахтаря. Пітер Ітодо де-не-де протискав корпусом Матвієнка та Бондаря, але йому не вдавалося вдало реалізовувати напівмоменти, які виникали після цього.

Азаров на 75-й хвилині через травму поступився місцем на полі Коноплі. Ще одного пошкодження зазнав Гаджиєв після зіткнення з Невертоном. Ця травма виявилась серйозною, адже гравець молодіжної збірної України навіть не зміг покинути поле самотужки – знадобились ноші.

На 85-й хвилині Металіст 1925 шокував "гірників". Після кутового Калюжний потужним ударом з лету зрівняв рахунок. Суддя відправився дивитися VAR, але все ж не зафіксував пасивний офсайд у Когута під час взяття воріт – він стояв фактично перед Різником у момент удару.

В підсумку зустрічі – нічия 1:1. Таким чином донеччани повторили "успіх" Динамо, яке у своєму матчі також втратило очки на останніх хвилинах проти Оболоні.

