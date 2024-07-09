"Нас цікавив Мартін Батуріна, я розмовляв із ним та його батьками у грудні, але війна, якої вони, на жаль, бояться, все вирішила. Є ще певні варіанти щодо хорватських гравців, які можуть перейти до Шахтаря.

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Фінансово ми були готові направити пропозицію до Динамо Загреб, але першим кроком була розмова із Батуріною, його батьками, і якби не війна, гадаю, трансфер був би вже давно завершений. Однак проклята війна, яка триває й досі, є великою перешкодою для приходу гравців до Шахтаря, особливо з Європи", – цитує Срну gol.hr.

До слова, в Хорватії Батуріну називають "новим Лукою Модрічем. У 21 рік він вже має за плечима 120 матчів (16 голів та 27 асистів) у складі першої команди Динамо. Також Мартін був у заявці збірної Хорватії на Євро-2024, але там зіграв лише кілька хвилин у матчі з Албанією.

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