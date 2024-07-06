Шахтар у другому товариському матчі зіграв внічию з Хайдуком (1:1). Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Хайдук – 1:1

Голи: Траоре, 28 – Цапан, 13

Ворскла оголосила про продовження оренди гравця Шахтаря

Початок матчу для "гірників" був доволі тяжким, попри те, що саме український клуб створив перший гольовий момент. На 6 хвилині після подачі кутового м'яч ледь не опинився у воротах Хайдука. Але саме Шахтар перший пропустив. Цапан відзначився з передачі Лівая.

Хорвати досить непогано пресингували у середині тайму. Активно діяв Вінісіус Тобіас, який кілька разів ставав жертвою фолів з боку суперника. Саме захисник, що повернувся нещодавно з Реала, заробив штрафний удар. Криськів блискуче подав стандарт, на який відкрився Траоре і переправив м'яч у ворота. До кінця першого тайму команди обмінялися моментами і пішли на перерву.

У другій половині гри Маріно Пушич змінив склад. На полі з'явилися Сікан, Фесюн, Козік, Огарков, Лацабідзе, Педріньо, Сігеєв, Глущенко, Егiналдо. Боротьба команд була зосереджена в центрі поля. Хайдук намагався контролювати гру, але Шахтар непогано атакував завдяки діям Сікана та Егіналдо, які постійно знаходили вільний простір і можливості для удару. На 77 хвилині "гріники" провели неймовірно красиву атаку. Очеретько класно п'ятою залишив м'яч Сікану, якому завадили пробити, а Глущенку завадив захисник вивести свою команду вперед.

У підсумку матч закінчився з рахунком 1:1. Вперше Шахтар зіграв у синьо-жовтій формі, яку нещодавно презентували.

Барса його списала, а він хотів відмовитися від батьківщини, шокував Шахтар і принизив Баварію – уся Німеччина плаче