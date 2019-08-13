Шахтар не збирається розривати контракт з Малишевим, – ЗМІ

Хавбек Максим Малишев, ймовірно, залишиться у Шахтарі.

Донецький клуб не пропонував своєму футболісту Максиму Малишеву розірвати контракт з виплатою компенсації, як про це повідомлялось раніше.

Шахтар розраховує на футболіста у довгостроковій перспективі, сам півзахисник також прагне якомога швидше повернутись на поле, повідомляє програма "Футбольний формат".

Шахтар відмовився співпрацювати зі спонсором УПЛ та готовий заплатити штраф

Зауважимо, що Малишев постійно страждає від травм. У минулому сезоні хавбек провів лише 28 хвилин за "гірників". Футболіст виступає за Шахтар з 2015 року. Контракт розрахований до 2021-го.