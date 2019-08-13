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Шахтар не збирається розривати контракт з Малишевим, – ЗМІ

09:43 543 Читать на русском
Шахтар не збирається розривати контракт з Малишевим, – ЗМІ
Максим Малишев / Шахтар

Хавбек Максим Малишев, ймовірно, залишиться у Шахтарі.

Донецький клуб не пропонував своєму футболісту Максиму Малишеву розірвати контракт з виплатою компенсації, як про це повідомлялось раніше.

Шахтар розраховує на футболіста у довгостроковій перспективі, сам півзахисник також прагне якомога швидше повернутись на поле, повідомляє програма "Футбольний формат".

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Зауважимо, що Малишев постійно страждає від травм. У минулому сезоні хавбек провів лише 28 хвилин за "гірників". Футболіст виступає за Шахтар з 2015 року. Контракт розрахований до 2021-го.

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Шахтар Шахтар Максим Малишев Максим Малишев
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