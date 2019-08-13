Шахтар не збирається розривати контракт з Малишевим, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 07:30 7665
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Динамо – Брюгге: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів
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Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в АталантіОвертайм — 12 серп 4343
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Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікендСвіт — 12 серп 16252
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Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 12 серп 2797
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Україна зіграє товариські матчі проти Нігерії та Естонії – УАФ затвердила міста проведення поєдинківЗбірна України — 12 серп 7257