Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка не вписується в плани головного тренера Роберто Де Дзербі.

Досвідчений хавбек не отримає новий контракт і влітку 2022-го стане вільним агентом, інформує TaТоТаке.

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У поточному сезоні Де Дзербі довіряє молодим Мудрику і Соломону, а 32-річний Коноплянка награв жалюгідні 47 хвилин. Для пошуку нового клубу хавбеку доведеться жертвувати зарплатнею, яка в Шахтарі складає 2,5 млн євро на рік. Євгена пов'язували із СК Дніпро-1, але там і близько не зможуть запропонувати таку суму.

Нагадаємо, Коноплянка виступає за Шахтар з 2019 року. Наразі у футболці "гірників" він провів 46 матчів, оформивши 5 голів і 3 асисти.

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