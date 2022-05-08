"Зі мною все гаразд, я в Україні. Після завершення оренди в Олександрії я повернувся до Шахтаря. Не знаю, чому мене не взяли у турне. Можливо, через те, що в мене залишилося лише два місяці до закінчення контракту із Шахтарем, а я не хотів його продовжувати. Були розмови, що я зможу виїхати разом із першою командою, але, мабуть, щось не вийшло.

"Понавозили аферистів у Шахтар": Циганик "викрив" винуватця хаосу і віщує донеччанам великі проблеми

Зі здоров'ям все нормально. Загалом другу частину цього сезону я мав провести в Маріуполі. Не вийшло. Чи зв'язувався зі мною Шахтар під час війни? Телефонували перед початком благодійного турне, щоби зрозуміти, хто і де перебуває. Решта спілкування відбувається між клубом та агентом.

Продовжувати контракт я не збираюсь. Зараз у мене такий вік, коли треба грати, а не вештатися орендами. Чому не залишився в Олександрії? Від мене нічого не залежало. В Олександрії мені все подобалося – класний колектив, гарне керівництво, чудові вболівальники", – заявив Кирюханцев в інтерв'ю FanDay.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником