Шахтар не взяв Марлоса на матч проти Львова

Шахтар прибув до Харкова, де сьогодні (22 листопада) зіграє матч 15 туру УПЛ проти Львова.

Луїш Каштру взяв на звітний поєдинок 20-ох гравців, інформує офіційний сайт донецького клубу.

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі

Півзахисники: Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Дентінью, Тете, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Манор Соломон

Нападники: Андрій Борячук, Жуніор Мораєс

Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ

Тренерський штаб вирішив не ризикувати Марлосом, який лише нещодавно залікував травму. Також у списку немає Тайсона – капітан донеччан відбуває дискваліфікацію за непристойний жест на адресу фанів Динамо у попередньому турі.