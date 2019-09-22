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"Шахтар не виграє Лігу чемпіонів без Донбас Арени", – Срна зробив гучну заяву

06:30 858 Читать на русском
"Шахтар не виграє Лігу чемпіонів без Донбас Арени", – Срна зробив гучну заяву
Даріо Срна / ФК Шахтар

Тренер Шахтаря Даріо Срна привітав президента клубу Ріната Ахметова з 53-річчям.

"Знаю, що у президента є дві мрії: повернутися на батьківщину і виграти Лігу чемпіонів. Без Донбасу, без Донецька, без Донбас Арени ми не виграємо Лігу чемпіонів.

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Тому нам потрібна тільки одна мрія – щоб настав мир у Донбасі. Тому бажаю йому, щоб настав мир у Донбасі, щоб скоро повернулися додому", – сказав Срна програмі Футбол NEWS.

Хорват виступав у складі Шахтаря з 2003 по 2018 роки, а зараз працює в тренерському штабі Луїша Каштру.

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Теги
Рінат Ахметов Донбас Арена Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар
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