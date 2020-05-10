"Шахтар не відпустить Трубіна": Худжамов не вірить у трансфер українця в Бенфіку

Відомий український воротар Рустам Худжамов прокоментував інтерес португальського клубу до 18-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

"Це було б класно для нього. Але, мені здається, що Шахтар не відпустить Анатолія. Думаю, в майбутньому буде велика "заруба" між Трубіним і Олексієм Шевченком за місце в основі Шахтаря.

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Однак, якби відпустили, це було б чудово для його майбутнього. Бенфіка вміє грати з молодими футболістами, розкривати їхній потенціал і заробляти на цьому", – заявив Худжамов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, Трубін – вихованець академії Шахтаря. Дебютував в основному складі "гірників" 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя.

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