toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Шахтар не відпустить Трубіна": Худжамов не вірить у трансфер українця в Бенфіку

08:54 703 Читать на русском
"Шахтар не відпустить Трубіна": Худжамов не вірить у трансфер українця в Бенфіку
Анатолій Трубін / Фото з відкритих джерел

Відомий український воротар Рустам Худжамов прокоментував інтерес португальського клубу до 18-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

"Це було б класно для нього. Але, мені здається, що Шахтар не відпустить Анатолія. Думаю, в майбутньому буде велика "заруба" між Трубіним і Олексієм Шевченком за місце в основі Шахтаря.

Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса

Однак, якби відпустили, це було б чудово для його майбутнього. Бенфіка вміє грати з молодими футболістами, розкривати їхній потенціал і заробляти на цьому", – заявив Худжамов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, Трубін – вихованець академії Шахтаря. Дебютував в основному складі "гірників" 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ

blog_ava
Динамо і Шахтар винні бразильському гранду кругленьку суму
10:46
4013
Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Олексій Шевченко Олексій Шевченко Анатолій Трубін Анатолій Трубін Рустам Худжамов Рустам Худжамов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук