"Яка вірогідність того, що Мудрик покине Шахтар цієї зими? Мінімальна. Шахтар не відпустить Мудрика за ті гроші, що зараз пропонують. 100 мільйонів євро – неадекватна ціна. Не може гравець з чемпіонату України коштувати більше, ніж, приміром, з Нідерландів. Треба реально дивитися на речі.

Челсі готовий перехопити Мудрика в Арсенала – лондонці висунули ультиматум лідеру Шахтаря

Є ринкова вартість, а "гірники", здається, зі стелі беруть цифри. Хлопець у "золотій клітці". Достеменно знаю, що влітку англійський Брентфорд пропонував за Мудрика хороші гроші, однак дончани відмовилися. Складається враження, наче вони хочуть відбити на своєму таланті все, що втратили на минулих провальних трансферах", – поділився Кривенко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Мудрика тривалий час сватають в Арсенал, а тепер в боротьбу за гравця ввімкнувся Челсі. Втім, домовитись не вдається з Шахтарем, який непохитний у своєму бажанні отримати за Михайла 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?