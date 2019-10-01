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Шахтар не відчуває ейфорії після перемоги над Аталантою, – Пятов

22:36 695 Читать на русском
Шахтар не відчуває ейфорії після перемоги над Аталантою, – Пятов
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував вольову перемогу у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Приємно виривати три очки на останніх хвилинах таких зустрічей. Соломон заслужив на гол, він додає з кожною грою, адже є довіра тренера. Додо із Соломоном вийшли й створили гол, молодці, бігли вперед, коли команда вже підсіла.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів

З відбитим пенальті мені допоміг наш тренер воротарів. З італійськими командами ми важко граємо, тому я радий, що ми зламали цю тенденцію. Здобули три очки, які допоможуть у наших планах на майбутнє. Ніякої ейфорії у нас немає, слава богу", – заявив Пятов у коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар у вольовому стилі переміг Аталанту і здобув свої перші очки у цьогорічній Лізі чемпіонів.

Шахтар вирвав фантастичну перемогу над Аталантою в Італії

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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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