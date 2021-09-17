Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе використовувати одразу кілька виконавців у поєдинку з Маріуполем.

Євген Коноплянка не зіграє з Маріуполем / Сайт Шахтаря

Фернандо, Євген Коноплянка, Дентінью і Сергій Кривцов травмовані або ж продовжують відновлюватись від пошкоджень.

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Також, як повідомлялось на YouTube-каналі Шахтаря, не зіграє у поєдинку 8-го туру української Прем'єр-ліги і захисник Додо. Бразильський гравець пропускає поєдинок через дискваліфікацію.

До слова, саме донбаське дербі відбудеться вже завтра, 18 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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