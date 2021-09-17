Шахтар не розраховує на допомогу Коноплянки і ще 4 гравців у дербі
17 вересня 23:06 - Читать на русском
Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе використовувати одразу кілька виконавців у поєдинку з Маріуполем.
Фернандо, Євген Коноплянка, Дентінью і Сергій Кривцов травмовані або ж продовжують відновлюватись від пошкоджень.
Трубін повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря
Також, як повідомлялось на YouTube-каналі Шахтаря, не зіграє у поєдинку 8-го туру української Прем'єр-ліги і захисник Додо. Бразильський гравець пропускає поєдинок через дискваліфікацію.
До слова, саме донбаське дербі відбудеться вже завтра, 18 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.
"Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо після ганьби в ЛЧ – жодних виправдань і жорстокі вердикти
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter