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Шахтар не розглядає можливість продажу Мудрика, "гірники" мають інші плани, – Циганик

19:56 444 Читать на русском
Шахтар не розглядає можливість продажу Мудрика, "гірники" мають інші плани, – Циганик
Михайло Мудрик / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик може отримати шанс заграти в основній команді "гірників".

"Мудриком реально цікавились в Італії, в Німеччині, і якщо б поставили певну ціну, то безперечно його могли би придбати. Але Шахтар на даному етапі взагалі не розглядає можливості продажі Мудрика.

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Навіть більше скажу, Мудрик найближчим часом може поповнити основний склад Шахтаря. Думаю, в нього є шанс заграти на дуже серйозному рівні. Про цього футболіста багато говорять, і все що говорять має під собою підґрунття", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

Нагадаємо, Мудрик проходив зимові збори з основною командою Шахтаря, однак наразі не отримав жодного шансу від Луїша Каштру в офіційних іграх. Раніше з'являлась інформація, що Мудриком цікавилась Рома, Баварія та РБ Лейпциг.

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