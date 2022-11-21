Донецький клуб прямо натякнув, що попередньо не планує до зимової павзи проводити раніше перенесені поєдинки.

У першій частині сезону української Прем'єр-ліги "гірники" через підготовку до Ліги чемпіонів попросили Минай та Львів на невизначений термін перенести матчі. Клуби погодились.

Дикі танці, крики й тролінг Йовічевіча: як СК Дніпро-1 святкував звитягу над Шахтарем

Пресслужба донеччан опублікувала анонс прийдешньої зустрічі з Ворсклою, написавши, що це буде остання гра команди у 2022-му. Відповідно, матчі з львів'янами та закарпатцями відбудуться вже після зимової павзи.

Раніше головний тренер Миная Володимир Шаран заявляв, що дуель з Шахтарем може відбутись у грудні. Підопічні Ігора Йовічевіча йдуть другими у турнірній таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Шахтар у битві за зимове чемпіонство – Довбик забив і створив ще один гол