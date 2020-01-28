Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки, – ЗМІ

Інформація про те, що другу частину сезону донецький Шахтар проведе з новим капітаном, виявилася неправдивою.

"Офіційно і неофіційно нового капітана ніхто не призначав", наводить коментар прес-служби Шахтаря UA-Футбол.

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Нагадаємо, що вчора, 27 січня, у програмі "Футбольний формат" ведучий Андрій Малиновський повідомив про зміну капітана в Шахтарі – Андрій Пятов замість Тайсона.

Подібні чутки міг викликати інцидент, який трапився під час товариського матчу "гірників" проти польського Леха (1:0). Донецьку команду на поле з капітанською пов'язкою вивів Андрій Пятов, при чому Тайсон також брав участь у тому матчі.

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