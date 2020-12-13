"14 років разом. Сьогодні зрозумів, що Шахтар вже не може залишатися в моєму серці і крові. У мене він значно глибше. Він в ДНК Пятових.

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13-го грудня 2006-го року був підписаний перший контракт...", – написав Пятов під раритетним відеороликом про свій прихід у донецький клуб в Instagram.

Нагадаємо, Шахтар придбав голкіпера у Ворскли за 6 млн грн. У нинішньому сезоні чемпіонату України 36-річний Пятов провів 4 матчі, в яких пропустив стільки ж м'ячів.

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