Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про враження від УПЛ після єврокубків, а також зізнався, як команда підходить до виконання пенальті.

– Як після єврокубків конкурувати із суперниками рівня УПЛ?

– Зараз дуже важливі матчі, розуміємо свою ситуацію в турнірній таблиці. Тепер ми на відстані у два очки від конкурента, а було п’ять, тож потребували лише перемоги. Команда була максимально налаштована на гру. Я вже раніше говорив: неважливо, це матч Ліги чемпіонів або чемпіонату, – ми постійно виходимо і налаштовуємося. Так, непросто без уболівальників після того, як ти зіграв у присутності 30 тисяч людей поєдинок за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Та свою роботу ми виконали, заробивши три очки.

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– Після єврокубкових зустрічей відчуваєш більше впевненості в іграх чемпіонату?

– З кожною грою почуваюся більш упевненим. Я ще молодий футболіст, щоматчу вчусь. Коли граєш 120 хвилин, точно навчаєшся чогось, виходиш на новий рівень. Сподіваюся, у моїй кар’єрі буде ще чимало поєдинків, але я прямую від гри до гри.

– Проти Миная ти реалізував 11-метровий, хоча з Ренном бив Бондаренко. Як визначали пенальтиста?

– Є футболісти, які відповідають за це, – я та Бондаренко. Цього разу я просто підійшов і сказав, що проб’ю цей пенальті. Щодо цього немає суперечок, тож якщо наступний пенальті захоче пробити Артем – без проблем. Можна домовитись бити по черзі.

– На тренуваннях додатково відпрацьовуєте удари з точки?

– Якщо чесно, то ні. Я вважаю, що пенальті – це трохи майстерності і трохи холоднокровності. На тренуванні ти можеш влучити 100 разів зі 100, а от у грі, де відповідальність і напруга тяжіють над тобою, – це вже інше. Тому я не приділяю багато уваги пенальті, але перед матчами ми розбираємо гру голкіперів суперника, і наш тренер воротарів нам дуже допомагає, – сказав Судаков у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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