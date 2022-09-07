"Важко підібрати потрібні слова. Хід гри був просто божевільний. Це віддзеркалює те, що ми переживали останні кілька тижнів. Шахтар не мав жодного удару, а потім повів 1:0. Потім ми тиснемо, робимо рахунок 1:1, але скоро суперник знову веде 2:1. Це жорстоко.

РБ Лейпциг – Шахтар: післяматчева прес-конференція Йовічевіча – дебют в ЛЧ, шанси на вихід з групи і думки про Україну

Хлопці віддали все. Можу лише сказати, що вкрай розчарований результатом. Але я знаю по собі, що із завтрашнього ранку вся увага буде знову зосереджена на наступному матчі з Дортмундом. Звільнення? Я не турбуюся про своє становище. Я дуже розчарований прямо зараз після гри, але завтра світ знову виглядатиме по-іншому", – цитує Тедеско Sport1.

Фахівець ризикує найближчим часом залишитись без роботи, адже РБ Лейпциг слабко розпочав і чемпіонат Німеччини. Головним кандидатом на заміну вважається Марко Розе, який свого часу двічі громив Шахтар з Борусією М.

Мудрик – 100 мільйонів, Шведа – у збірну: Шахтар №1, поки Суркіс "переймається халявними трансляціями для дідів на селі"