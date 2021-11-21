"Дуже важка гра з Рухом вийшла, завжди після збірних важко. Наприкінці забили цей гол, Рух грав на своїх двадцяти метрах, як завжди оборонялися, але, слава Богу, Маркос Антоніо забив гол, потім і Тете, тому взяли три очки.

Бондар: Шахтар сам створив собі проблеми у матчі з Рухом

Напередодні я подивився 10-15 хвилин матчу між Чорноморцем і Динамо. І ще більше переконався, що Шахтар не дозволятиме орендованим футболістам грати проти себе. Я остаточно поставив крапку у цій темі. Наші орендовані футболісти проти нас не гратимуть. Я думаю, що так краще. А що стосується футболістів Чорноморця, які грали проти Динамо – це їхнє рішення", – сказав Срна у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 15-го туру УПЛ Чорноморець, який орендував більше десятка футболістів з молодіжки Динамо, поступився команді Луческу з рахунком 1:6.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі