"План був потрапити в єврокубки. Намагатись. Дати боротьбу, потрапити в першу п'ятірку. Зараз хочеться трішки вище – друге, а якщо і пощастить... Але це навряд чи. Хочеться закріпитись на другому місці. Надія на перше місце є, але я думаю, що навряд чи.

Олександрія запропонувала Інгульцю провести домашні матчі на своєму стадіоні, – журналіст

Я часто не дивлюсь футбол. Можу Динамо подивитись, Шахтар не дивлюсь. За Динамо хвилююсь, бо знаю там багато гравців, тому отак.

Повернутись в Динамо? Мені вже 33, куди повернутись", – сказав Шабанов у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

На даний момент Динамо впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 57 очок, випереджаючи Олександрію (53) та Шахтар, який набрав 47 очок і має матч у запасі.

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка