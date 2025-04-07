"Шахтар не дивлюсь, за Динамо хвилююсь": захисник Олександрії назвав кінцеву мету команди та оцінив шанси на чемпіонство
Центральний захисник Олександрії Артем Шабанов поділився очікуваннями від підсумкового результату цього сезону УПЛ.
"План був потрапити в єврокубки. Намагатись. Дати боротьбу, потрапити в першу п'ятірку. Зараз хочеться трішки вище – друге, а якщо і пощастить... Але це навряд чи. Хочеться закріпитись на другому місці. Надія на перше місце є, але я думаю, що навряд чи.
Олександрія запропонувала Інгульцю провести домашні матчі на своєму стадіоні, – журналіст
Я часто не дивлюсь футбол. Можу Динамо подивитись, Шахтар не дивлюсь. За Динамо хвилююсь, бо знаю там багато гравців, тому отак.
Повернутись в Динамо? Мені вже 33, куди повернутись", – сказав Шабанов у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.
На даний момент Динамо впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 57 очок, випереджаючи Олександрію (53) та Шахтар, який набрав 47 очок і має матч у запасі.
Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка