"Шахтар заявив, що не збирається переносити матч, змінювати дату. Як я вже казав, ми наполягали, просили УАФ, лігу та Шахтар перенести хоча б на понеділок або вівторок. Не тільки нашу гру, але всі, щоб подивитись, яка ситуація буде у містах. А наступний тур на 23 листопада.

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Навіть сьогодні (13 жовтня, – прим.) були атаки, а Шахтар не був у такій ситуації, як ми, коли тоді зранку почали бомбардувати Львів та інші міста. Ми ховалися у бомбосховищі, гравці переживають, відчувають це. Вважаю, було б набагато краще подивитись на ситуацію у ці пару днів, які ми просимо. Щоб ні в якому разі не піддавати ризику футболістів та команди.

Дуже просили, щоб перенести тур зі середини тижня далі, а цю зустріч провести у понеділок-вівторок. Виходячи з того, що збірна України не кваліфікувалася на ЧС-2022, ми могли б домовитись з УЄФА та ФІФА, щоб продовжити чемпіонат пізніше. Щоб не грати у таких умовах, це може бути небезпечно", – цитує Луческу Tribuna.

Нагадаємо, раніше Шахтар категорично відмовився проводити матч у Польщі, а також не схотів посувати поєдинок на 17-18 жовтня.

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