Шахтар назвав спаринг-партнерів на других зборах

Англія — 15:36 7501
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Пошуки зниклого літака Еміліано Сали тривають – стало відомо, кому належало повітряне судно (оновлюється)
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