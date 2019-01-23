Шахтар назвав спаринг-партнерів на других зборах

Донецький Шахтар на других зборах в Туреччині проведе 5 спарингів.

31 січня на підопічних Паулу Фонсеки чекає одразу 2 спаринги. Спочатку "гірники" зіграють з данським Хобро, о 10:00, а о 16:00 – з польським Лехом.

Шахтар розгромно програв Хайдуку в контрольному матчі

3 лютого, о 16:00, Шахтар проведе поєдинок з сербським Партизаном, о 10-ій ранку наступного дня з болгарським Ботевом, а завершать збори підопічні Фонсеки грою проти австрійського Ваккера – 7 лютого о 10:00, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Кривцов прокоментував розгромну поразку Шахтаря від Хайдука

Нагадаємо, на перших зборах "гірники" вже зіграли проти Хайдука, а 26 січня проведуть поєдинок з Карабахом, матч розпочнеться о 10:00.