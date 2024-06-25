29 червня "гірники" на зборах у Словенії зіграють контрольний матч із Сараєвом з Боснії і Герцеговини, повідомляє офіційний сайт клубу. Цей поєдинок стане першим для підопічних Маріно Пушіча на зборах.

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Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом і буде транслюватися на YouTube-каналі Шахтаря і в мобільному додатку FC Shakhtar у секції Live.

До слова, Сараєво п'ять разів ставав чемпіоном Боснії і Герцеговини і сім разів вигравав національний кубок. Минулий сезон він завершив на 4-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Боснії і Герцеговини. Шахтар, своєю чергою, цьогоріч став чемпіоном української Премʼєр-ліги.

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