Найкращим гравцем Шахтаря за підсумками вересня визнали Георгія Судакова, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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За 21-річного гравця віддали свої голоси 3256 користувачів (45,4% опитаних). Трохи менше набрав капітан "гірників" Тарас Степаненко (2528). До топ-4 також потрапили Олександр Зубков (824) та Єгор Назарина (553).

Нагадаємо, у вересні Судаков зіграв у 6 матчах Шахтаря (у чемпіонаті, Кубку України й Лізі чемпіонів). У доробку півзахисника 2 забиті голи (у поєдинках з Минаєм (4:1) та Рухом (1:1)).

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