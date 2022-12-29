Генеральний директор донеччан Сергій Палкін оголосив ім'я футболіста, якого вболівальники визнали найкращим у 2021 році.

"Хто може стати найкращим гравцем року? Я гадаю, це Мудрик або Марлос. Мені так складно відповісти. Все ж назву Марлоса", – заявив Палкін в інтерв'ю прес-службі "гірників".

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Під час розмови генеральному директору Шахтаря дали конверт з іменем футболіста року. Там було ім'я Михайла Мудрика. "Я нітрохи не здивований. Гадаю, вболівальники дали йому дуже великий аванс. Тепер його слід виправдовувати й повертати своєю грою та самовіддачею. Йому лишається побажати успіхів, везіння і такого самого прогресу щороку", – резюмував Палкін.

Цього сезону Мудрик почав стабільно грати у першій команді Шахтаря. Він вже провів 19 матчів, у яких відзначився двома голами й дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, найкращими футболістами двох останніх років були визнано голкіперів Андрія Пятова (2019) та Анатолія Трубіна (2020).

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