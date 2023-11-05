Найкращим гравцем Шахтаря у жовтні за результатами опитування став півзахисник Георгій Судаков, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Свої голоси за переможця віддали 7255 уболівальників (64,5% опитаних). Друге місце в рейтингу посів Ярослав Ракицький (1882), далі розташувалися голкіпер Дмитро Різник (1223) та нападник Данило Сікан (891). Загалом участь у голосуванні взяв 11251 респондент.

Нагадаємо, Судаков визнається найкращим гравцем команди другий місяць поспіль. У жовтні 21-річний півзахисник узяв участь у 4 матчах "гірників", забив свій перший гол у Лізі чемпіонів, відзначившись у воротах Барселони, та став автором результативної передачі у кубковій грі з Вікторією.

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