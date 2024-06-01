Найкращим гравцем Шахтаря у травні за результатами опитування став півзахисник Георгій Судаков, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Свої голоси за 21-річного хавбека віддали 5008 уболівальників (48% голосів). Другу сходинку в рейтингу посів Марлон Гомес (3165), далі розташувалися Данило Сікан (1362) та Юхим Конопля (804). Загалом участь у голосуванні взяли 10 339 уболівальників.

Нагадаємо, у травні Судаков зіграв у 3 поєдинках. Зокрема, у доробку футболіста 3 асисти у виїзному матчі з Чорноморцем (4:1), забитий м'яч у домашній зустрічі з одеситами (3:0) та переможний гол у ворота Динамо (1:0), в якому Шахтар оформив чемпіонство.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?