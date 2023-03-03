Герой матчу з Ренном Анатолій Трубін обійшов партнерів по команді у боротьбі за звання найкориснішого.

Прес-служба Шахтаря повідомила результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у лютому. Беззаперечну перемогу здобув голкіпер Анатолій Трубін.

Шахтар хотів підписати підопічного Реброва – Аль-Айн не влаштувала запропонована сума

21-річний воротар набрав 79% голосів і випередив найближчого переслідувача – Георгія Судакова – майже у 8 разів (10%). Ще два гравці – Тарас Степаненко і Артем Бондаренко – набрали відповідно 8% і 3%.

Нагадаємо, Трубін став героєм матчів з Ренном – саме його гра допомогла "гірникам" пробитись в 1/8 фіналу Ліги Європи. У першій зустрічі він декілька разів рятував "гірників" від неминучого гола, а у матчі-відповіді тріумфував у серії післяматчевих пенальті.

У поточному сезоні Анатолій провів за Шахтар 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів (5 поєдинків відстояв на нуль). Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1