Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик знову випередив партнерів по команді у боротьбі за звання найкращого.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у листопаді – ним втретє поспіль став Михайло Мудрик.

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За результатами опитування в клубних соцмережах за 21-річного вінгера віддали 10196 голосів (майже 74% всіх респондентів). Друге місце в голосуванні посів Дмитро Криськів, якого підтримали 2546 уболівальників. Також до рейтингу потрапили Георгій Судаков (745 голосів) і Валерій Бондар (316). Загалом в опитуванні взяли участь 13803 користувачі.

Нагадаємо, у листопаді Михайло зіграв у 6 матчах "гірників", відзначившись забитими м’ячами у воротах Вереса, СК Дніпро-1 і Ворскли, а також гольовою передачею в поєдинку із Зорею. До слова, Мудрик брав нагороду найкращому футболістові місяця також у вересні й жовтні.

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