Шахтар вже традиційно провів голосування серед своїх фанатів щодо найкращого гола "гірників" за останні п'ять років. Переможцем проекту "Battle голів" став півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який на правах оренди захищає кольори Спеції.

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Нагадаємо, у листопаді 2018-го у матчі 14-го туру УПЛ Коваленко на 95-й хвилині вирвав перемогу для донеччан (2:1). Півзахисник наважився на дальній удар, який, в результаті, було визнано найкращим голом "гірників" у сезоні 2018/19. Шахтар тоді став чемпіоном, випередивши Динамо на 7 очок.

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