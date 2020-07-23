Шахтар назвав другого спаринг-партнера перед поєдинком Ліги Європи

Гравці Шахтаря змушені швидко повертатись до тренувань перед відповідальною грою з Вольфсбургом.

Шахтар проведе дві товариські зустрічі перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

"Тут нема про що говорити": Маркевич дав однозначний прогноз щодо матчу Шахтаря проти Вольфсбурга

Першим суперником "гірників" стане Полісся, з яким чемпіон України зустрінеться 26 липня на НСК Олімпійський, старт зустрічі о 19:00.

Ще одну гру донецька команда, як раніше повідомлялось, проведе проти Вереса на своїй базі у Святошино. Поєдинок запланований на 29 липня, початок о 10:30.

Нагадаємо, у першому двобої з Вольфсбургом підопічні Каштру здобули виїзну перемогу (2:1).

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?