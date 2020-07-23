toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар назвав другого спаринг-партнера перед поєдинком Ліги Європи

19:48 - Читать на русском
Шахтар назвав другого спаринг-партнера перед поєдинком Ліги Європи
Фото ФК Шахтар

Гравці Шахтаря змушені швидко повертатись до тренувань перед відповідальною грою з Вольфсбургом.

 

Шахтар проведе дві товариські зустрічі перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

"Тут нема про що говорити": Маркевич дав однозначний прогноз щодо матчу Шахтаря проти Вольфсбурга

Першим суперником "гірників" стане Полісся, з яким чемпіон України зустрінеться 26 липня на НСК Олімпійський, старт зустрічі о 19:00.

Ще одну гру донецька команда, як раніше повідомлялось, проведе проти Вереса на своїй базі у Святошино. Поєдинок запланований на 29 липня, початок о 10:30.

Нагадаємо, у першому двобої з Вольфсбургом підопічні Каштру здобули виїзну перемогу (2:1).

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Динамо офіційно призначило Луческу новим головним тренером
15:06
15295
Теги
Товариські матчі Верес Верес Полісся Полісся Шахтар - Вольфсбург Товариські матчі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Удінезе
20:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук