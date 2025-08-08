Шахтар хоче підписати 19-річного Лукаса Феррейру з Сан-Паулу, повідомляє Globo Esporte.

Шахтар офіційно відпустив легіонера в клуб, який вигравав ЛЧ

Зазначається, що "гірники" вже зробили пропозицію у розмірі 50,5 мільйонів реалів (приблизно 8 мільйонів євро). Сан-Паулу же зробив зустрічну пропозицію Шахтарю, однак вимоги бразильців не розголошуються. Цікаво, що "триколорні" перебувають у фінансовій кризі, тому підуть на продаж гравців.

До слова, Лукас Феррейра (грає здебільшого на правому фланзі атаки, але може зіграти ліворуч та під нападником) провів 23 матчі за дорослу команду Сан-Паулу, відзначившись голом та асистом.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле