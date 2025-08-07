Шахтар виявляє інтерес до молодого бразильського фулбека Педро Габріеля, який виступає за команду U-20 Греміо, повідомляє Portaldogremista, зазначаючи, що 18-річний захисник опинився в полі зору скаутів донецького клубу.

За інформацією джерела, попри інтерес з боку українського гранда, Греміо не має наміру розлучатися зі своїм талантом. Поки що офіційних контактів між сторонами не було, однак Шахтар активно стежить за кількома молодими гравцями в Бразилії, серед яких і Габріель.

У минулому сезоні оборонець провів 23 поєдинки за молодіжну команду, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

