Шахтар цікавиться підписанням центрального нападника Сантоса Луки Мейреллеса, повідомляє Globo.

Український клуб готовий запропонувати 12 мільйонів євро та 15% від суми наступного трансферу 18-річного бразильця. Наразі Сантос оцінює можливість переговорів, адже раніше команда намагалася не продавати перспективних футболістів. Однак фінансове становище клубу змушує переглянути цю позицію, і потенційний продаж може суттєво допомогти команді.

Мейреллес відзначався результативністю в молодіжних складах Сантуса – на його рахунку 28 голів у 46 матчах за команди U-17 та U-20.

