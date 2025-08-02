Шахтар продовжує шукати талановитих гравців в Бразилії для посилення своєї команди.

У складі Шахтаря наразі перебувають 10 представників Бразилії. "Гірники" можуть поповнити цей список, оскільки націлилися на молодого таланта з Греміо.

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Як повідомляє Ge.globo, Шахтар цікавиться атакувальним півзахисником Габріелем Меком. За основу Греміо він провів лише два матчі, дебютувавши цього сезону. Меку лише 17 років, але він вже вважається великим талантом. Челсі ще рік тому зв'язувався з Греміо, щоправда, відмовився від угоди.

Очікується, що Шахтар зробить незабаром офіційну пропозицію щодо півзахисника. Перемовини між клубами вже стартували.

Наразі Мек входить до основного складу Греміо. Одним з агентів гравця є батько Неймара.

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