Шахтар націлився на бразильця, яким цікавиться понад два роки – відома відповідь клубу-продавця
"Гірники" не збираються зраджувати традиціям і продовжують шукати перспективних латиноамериканців.
Шахтар намагається підсилити атаку бразильським вінгером Джоном Кеннеді, інформує Globo.
За даними джерела, донецький клуб зробив пропозицію у розмірі 6 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони у вигляді бонусів, але Флуміненсе відхилив цю суму, прагнучи зберегти 23-річного гравця. Сам футболіст також не планує змінювати команду.
Нагадаємо, вперше інтерес Шахтаря до Кеннеді з’явився у медіа ще в березні 2023-го, а вже у травні минулого року донеччани пропонували за нього 10 мільйонів євро. Утім, тоді, як і тепер, сторони не досягли згоди.
