Шахтар намагається підсилити атаку бразильським вінгером Джоном Кеннеді, інформує Globo.

За даними джерела, донецький клуб зробив пропозицію у розмірі 6 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони у вигляді бонусів, але Флуміненсе відхилив цю суму, прагнучи зберегти 23-річного гравця. Сам футболіст також не планує змінювати команду.

Нагадаємо, вперше інтерес Шахтаря до Кеннеді з’явився у медіа ще в березні 2023-го, а вже у травні минулого року донеччани пропонували за нього 10 мільйонів євро. Утім, тоді, як і тепер, сторони не досягли згоди.

