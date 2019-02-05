Шахтар націлився на 17-річного таланта боснійської Младості

Донецький Шахтар хоче підписати талановитого боснійського захисника Неманью Ніколіча.

Захисник Младості з боснійського міста Добой Неманья Ніколіч може стати гравцем Шахтаря, стверджує портал haber.ba.

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Зараз 17-річний боснієць проводить перший сезон на серйозному рівні. Він уже зіграв 9 матчів в чемпіонаті Боснії і Герцеговини. Переважно талановитий захисник закриває правий фланг оборони.

Також Ніколіч грав за юніорські збірні Боснії і Герцеговини різного віку, зараз виступає за команду U-18.

Контракт молодого футболіста з Младостью розрахований до червня 2021 року.

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