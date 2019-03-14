toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Шахтар наразі не думає про придбання центральних захисників, – Палкін

18:55 362 Читать на русском
Шахтар наразі не думає про придбання центральних захисників, – Палкін
Шахтар презентував новачків / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зазначає, що клуб наразі не вирішує питання про можливе придбання центральних захисників.

Рішення щодо цього, можливо, будуть прийматися під час наступного трансферного вікна влітку.

Палкін розповів, чому Шахтар не купує захисників попри проблеми в обороні

"Ще рано говорити про наступне трансферне вікно. Рішення будуть прийматися тоді, коли воно настане. Ще є певний час, і багато може змінитися.

Якщо ви запитаєте зараз, чи приймалося нами якесь рішення щодо центральних захисників, скажу, що ні, тому що у нас є центральні захисники", – сказав Палкін під час презентації двох бразильських новачків Шахтаря Тете та Маркоса Антоніо.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна "гірників" покинув оборонець Ярослав Ракицький, який перейшов у Зеніт. Натомість донеччан поповнив Валерій Бондаренко із Олександрії.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Джерело: Футбол 24
Теги
Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Сергій Палкін Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Інтер
22:00
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук