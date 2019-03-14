Шахтар наразі не думає про придбання центральних захисників, – Палкін

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зазначає, що клуб наразі не вирішує питання про можливе придбання центральних захисників.

Рішення щодо цього, можливо, будуть прийматися під час наступного трансферного вікна влітку.

Палкін розповів, чому Шахтар не купує захисників попри проблеми в обороні

"Ще рано говорити про наступне трансферне вікно. Рішення будуть прийматися тоді, коли воно настане. Ще є певний час, і багато може змінитися.

Якщо ви запитаєте зараз, чи приймалося нами якесь рішення щодо центральних захисників, скажу, що ні, тому що у нас є центральні захисники", – сказав Палкін під час презентації двох бразильських новачків Шахтаря Тете та Маркоса Антоніо.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна "гірників" покинув оборонець Ярослав Ракицький, який перейшов у Зеніт. Натомість донеччан поповнив Валерій Бондаренко із Олександрії.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу